Сколари: в течение двух лет Неймар выйдет на один уровень с Роналду и Месси

Бывший главный тренер сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари высказал мнение, что в ближайшие годы нападающий «Барселоны» Неймар выйдет на один уровень с партнёром по команде Лионелем Месси и форвардом «Реала» Криштиану Роналду.
«Роналду и Месси будут продолжать борьбу за звание лучшего на планете, но в течение двух лет, как мне кажется, на один уровень с ними выйдет Неймар и постепенно свергнет кого-то из них. Неймар — один из феноменов, с которым мне посчастливилось поработать. Он выиграет „Золотой мяч“, но не думаю, что по итогам этого года», — цитирует Сколари Sport.