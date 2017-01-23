«Урал»: пусть букмекеры не принимают ставки на наши матчи — будем счастливы!

Пресс-атташе «Урала» Никита Медведских прокомментировал информацию агентства Federbet, согласно которой в контрольной игре между «Астрой» и «Уралом» наблюдалось сильное движение коэффициентов.
«Мы уже устали обращать внимание на заявления букмекеров! С их слов, мы сливаем товарищеские игры? Пусть говорят, что хотят. Могут даже не принимать ставки на матчи с участием «Урала» — мы только счастливы будем! Если говорить серьёзно, то сильное движение коэффициентов могло быть связано с изменениями в составе «Астры», которые произошли уже по ходу игры — там тренер полностью состав поменял. В любом случае «Урал» здесь абсолютно ни при чём и в матче с «Астрой» команда выполняла конкретную задачу – подготовку к возобновлению сезона в РФПЛ», — сказал Медведевских в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Михайловым.
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