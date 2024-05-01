В ЦСКА сообщили, что Файзуллаев сможет сыграть с «Зенитом»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев сможет сыграть с «Зенитом» в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча состоится завтра, 2 мая. Начало игры — в 19:15 мск.

«Аббос Файзуллаев сможет принять участие в матче с «Зенитом». Сегодня он летит в Москву единственным прямым рейсом. Это был снова продолжительный, но конструктивный диалог с коллегами из Футбольной ассоциации Узбекистана. Свою лепту внес и сам Аббос, поговоривший с тренером сборной.

Мы понимаем, что у сборной впереди финал, но всё же основная задача по выходу на Олимпиаду уже выполнена. Нам за решение своих кубковых задач только предстоит побороться», — написал Брейдо в телеграм-канале.