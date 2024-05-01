Генич: Слишкович не будет главным тренером «Спартака»

Известный российский комментатор и журналист Константин Генич уверен, что Владимира Слишковича не утвердят в роли главного тренера московского «Спартака».

«Слишкович не будет главным тренером «Спартака». И, по-моему, здесь надо подвести под этим черту. Я знаю, что «Спартак» ищет тренера, ищет иностранного тренера. И тут карт-бланш дали Амаралу. Поиск продолжается. И в скором времени, наверное, на какой-то кандидатуре остановятся», — сказал Генич в эфира «Матч ТВ».

Напомним, Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля в середине апреля. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Пари НН» на выезде. В среду, 1 мая, подопечные Слишковича проведут матч 1/2 финала Пути регионов с московским «Динамо». Игра пройдёт на «ВТБ Арене — Центральном стадионе им. Льва Яшина» и начнётся в 18:00 по московскому времени.