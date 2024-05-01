Аленичев: хотелось бы увидеть «Спартак» в финале Кубка России в «Лужниках»

Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Динамо» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча состоится сегодня, 1 мая. Начало игры — в 18:00 мск.

«От кубкового матча «Динамо» — «Спартак» жду, что команды покажут интересный и в какой-то степени открытый футбол, который был несколько дней назад между «Спартаком» и «Локомотивом». Обилие голевых моментов и забитых мячей нужно нашему российскому футбольному болельщику. Хотелось, чтобы больше мячей забил «Спартак» (смеётся). Чтобы мы, как и два года назад, увидели «Спартак» в финале Кубка России в «Лужниках». Этого хочется пожелать ребятам. Надеюсь, что так и будет», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.