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«У ЦСКА присутствует некая безнадёга». Шалимов — о поражении красно-синих от «Балтики»

«У ЦСКА присутствует некая безнадёга». Шалимов — о поражении красно-синих от «Балтики»
Владимир Федотов
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 26-го тура чемпионата России, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский ЦСКА. Игра прошла на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде в воскресенье, 28 апреля. Хозяева одержали победу со счётом 3:1. За «Балтику» забили Кристиян Бистрович (с пенальти), Алекс Фернандес и Кирилл Капленко. В составе армейцев отличился Кирилл Глебов.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Бистрович – 51'     2:0 Фернандес – 76'     3:0 Капленко – 85'     3:1 Глебов – 90+2'    

«До осени «Балтика» была командой, которая играла просто. Сейчас за ними интересно смотреть, очень выделяется Козлов — своими неординарными ходами и результативными действиями. Калининградцы выиграли заслуженно.

Что касается ЦСКА, то присутствует некая безнадёга. Я вижу жёсткий недокомплект игроков, и тренер это чувствует. Команда выполняет очень тяжёлую работу, которая не приносит удовлетворения в виде того результата, который все ждут, но ресурса для него просто нет. По поводу гола армейцев — я не понял, как судьи увидели, что мяч пересёк линию ворот. На мой взгляд, на решение повлияло то, что гол ни на что не влиял», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

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