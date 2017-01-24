Наставник «Герты»: люди больше не увидят маленького и вежливого венгра

Венгерский специалист Паль Дардаи, возглавляющий берлинскую «Герту», отметил, что он изменился и будет действовать по-иному.
«Люди больше не увидят маленького и вежливого венгра. Ни на тренировках, ни во время матчей. Теперь я буду намного более злым и требовательным. Буду говорить громче, чаще предъявлять претензии и не всегда буду улыбаться», — приводит слова Дардаи Bild.
Слова Дардаи относятся в основном к судьям, обслуживающим матчи Бундеслиги. «Герта» в выездном матче 17-го тура проиграла «Байеру» (1:3), а Дардаи считает, что судьи пропускали много мелких фолов со стороны хозяев поля.
В первом круге национального первенства берлинцы выступили достаточно неплохо и в данный момент занимают с 30 очками 5-е место в турнирной таблице.