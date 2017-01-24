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Ватцке: в матче с «Майнцем» Обамейянг вновь будет в строю

24 января 2017, вторник. 07:22. Футбол
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг наверняка выйдет на поле в гостевом матче 18-го тура чемпионата Германии с «Майнцем». Об этом сообщил исполнительный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке.

«В матче с «Майнцем» Обамейянг вновь будет в строю. Он наверняка будет в соответствующем состоянии и в распоряжении тренера», — приводит слова Ватцке Kicker.

Обамейянг принимал участие в составе сборной Габона в розыгрыше Кубка Африки.
Национальная команда выступила неудачно, не сумев преодолеть барьер группового этапа.

С «Майнцем» дортмундцы встретятся 29 января.
Источник: Kicker Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д Майнц Пьер-Эмерик Обамейянг Ханс-Йоахим Ватцке
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