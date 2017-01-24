Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг наверняка выйдет на поле в гостевом матче 18-го тура чемпионата Германии с «Майнцем». Об этом сообщил исполнительный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке.
«В матче с «Майнцем» Обамейянг вновь будет в строю. Он наверняка будет в соответствующем состоянии и в распоряжении тренера», — приводит слова Ватцке Kicker.
Обамейянг принимал участие в составе сборной Габона в розыгрыше Кубка Африки.
Национальная команда выступила неудачно, не сумев преодолеть барьер группового этапа.
С «Майнцем» дортмундцы встретятся 29 января.