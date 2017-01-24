Фернандес: в вопросе продления контракта Месси дела обстоят хорошо

Руководство «Барселоны» оптимистично настроено относительно продления контракта с нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщил спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес.
«Месси достиг того пункта, что с каждым днём играет всё лучше. В вопросе продления контракта Месси дела обстоят хорошо», — приводит слова Фернандеса испанское интернет-издание Sport.
По ходу нынешнего сезона вопрос пролонгации соглашения футболиста сборной Аргентины обсуждался неоднократно. На днях отец игрока Хорхе Месси отметил, что нет предпосылок для того, чтобы его сын думал о смене клубной прописки.
Действующий контракт Месси с испанским грандом в силе до лета 2018 года.