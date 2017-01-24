Все футболисты, кроме Таски, приняли участие в утренней тренировке «Спартака»

Московский «Спартак» продолжает подготовку ко второй части сезона. Красно-белые провели утреннюю тренировку на «Заед Сити Стэдиум», участие в которой приняли все футболисты, кроме Сердара Таски.
Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер, защитник остался в отеле «Ритц Карлтон» и занимается индивидуально.
На тренировке красно-белые ещё раз поздравили с днём рождения Зе Луиша. На этот раз кувырками, как это теперь заведено в «Спартаке». На завтраке нападающему вручили кусочек торта.