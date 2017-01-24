«Спартак» на сборах в ОАЭ сыграет с «Жилиной»

Московский «Спартак» проведёт в ОАЭ, где команда готовится ко второй части сезона, не один товарищеский матч, а два. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее у красно-белых была запланирована только одна контрольная игра против чемпиона Дании «Копенгагена», но в расписании произошли изменения. 28 января «Спартак» сыграет со словацкой «Жилиной». Информация появилась на официальной странице москвичей в «твиттере».
Что касается матча с «Копенгагеном», то игра запланирована на 31 января. 1 февраля «Спартак» вернётся в Москву.