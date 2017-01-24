Сенегальский вратарь поставил себе подножку, выиграв время для команды

Вратарь сборной Сенегала Хадим Н'Диайе продемонстрировал мастерство затягивания времени на последних минутах матча группового этапа Кубка африканских наций с командой Алжира (2:2).
Актёрской игре 31-летнего голкипера могут позавидовать даже номинанты на премию «Оскар», имена которых сегодня были объявлены в США. Н'Диайе начал вводить мяч в игру ударом от ворот, но сделал подножку самому себе и упал на газон, изображая серьёзную травму. Хадим выиграл драгоценное время и позволил партнёрам немного передохнуть, не получив при этом жёлтой карточки.
Итоговая таблица группы В: 1. Сенегал — 7; 2. Тунис — 6; 3. Алжир — 2; 4. Зимбабве — 1.
Видеозапись эпизода можно посмотреть здесь.