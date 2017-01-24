Абдулаев: совсем скоро у «Анжи» будут ещё трансферы

Новый генеральный директор «Анжи» Саид Абдулаев поделился впечатлениями от своего назначения.
«Эмоции от назначения только позитивные, ведь «Анжи» для меня не чужой клуб. Я 11 лет проработал в «Анжи». Начал тут свою профессиональную карьеру как юрист, затем работал исполнительным директором. Всё это время находился рядом с футболом и был в курсе всех клубных событий. В этот зимний переходный период я исполнял обязанности генерального директора. Помогал и вникал в некоторые дела во время болезни Сергея Кораблёва. Можно сказать, что к официальному назначению был готов и понимал, с чем я буду работать.
Когда президент клуба Осман Кадиев сделал мне предложение стать генеральным директором, не раздумывая, согласился. Мне импонирует эмоциональный настрой и заряд, который даёт нам наш президент. Уверен, что мы поддержим Османа Гаирбековича и постараемся сделать выступление «Анжи» интересным.
Генеральный директор — это, прежде всего, координатор и модератор. Президент озвучил задачу, и нужно её воплотить в жизнь. А она простая – собрать боеспособный коллектив, не только на поле, но и в кабинете.
Мы уже подписали контракты с некоторыми интересными и яркими футболистами. Совсем скоро будут ещё обновления. Понижение зарплат? Это не трагедия. Мы не отчаиваемся. То, что с «Анжи» происходит сейчас, – определённый этап развития клуба. Его нужно пройти достойно. За будущее мы не переживаем и смотрим вперёд с позитивом», — сказал Абдулаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.