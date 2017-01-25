Решак: мы, друзья Луиса Энрике, должны убедить его продлить соглашение

Бывший главный тренер «Барселоны» Карлес Решак считает, что клуб должен приложить все усилия к тому, чтобы наставник команды Луис Энрике продлил свой контракт. Решак считает, что рулевой сине-гранатовых справляется со своими обязанностями очень достойно.
«Я вижу его в «Барселоне». Мы, друзья Луиса Энрике, должны убедить его продлить соглашение с клубом. Я сам настроен очень оптимистично», — приводит слова Решака Cope.
Будущее Луиса Энрике в каталонском клубе продолжает оставаться неясным. Действующий контракт тренера заканчивается летом 2017 года, и он обещал определиться со своим будущим не ранее весны.