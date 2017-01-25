«Зенит» проведёт в Испании пять контрольных матчей

«Зенит» 27 января отправится в Аликанте, где проведёт вторую часть подготовки к продолжению сезона. В рамках испанских сборов сине-бело-голубые сыграют пять матчей. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
С расписанием матчей можно ознакомиться ниже:
27 января, 20:30 мск
«Зенит» — «Волеренга», «Пинатар Арена»
28 января, 20:00 мск
«Зенит» — «Легия», «Пинатар Арена»
1 февраля, 18:30 мск
«Зенит» — «Одд», «Пинатар Арена»
3 февраля, 20:00 мск
«Зенит» — «Спарта», Бенидорм
5 февраля, 21:00 мск
«Зенит» — «Оденсе», «Пинатар Арена».
В расписании матчей возможны изменения, говорится на официальном сайте «Зенита».