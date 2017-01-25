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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

В Сочи в честь 500 дней до старта ЧМ-2018 откроют часы обратного отсчёта

25 января 2017, среда. 14:33. Футбол
28 января в Сочи напротив главной площади у ратуши горнолыжного курорта «Роза Хутор» в честь 500 дней до начала чемпионата мира 2018 года будут открыты часы обратного отчёта, сообщает официальный сайт администрации города.

В рамках мероприятия перед гостями курорта выступят Сергей Крылов, участник проекта «Голос» Армен Авджян, а специальным гостем праздника станет бывший защитник сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев.

Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
Источник: Администрация города Сочи Сообщить об ошибке
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