В Сочи в честь 500 дней до старта ЧМ-2018 откроют часы обратного отсчёта

28 января в Сочи напротив главной площади у ратуши горнолыжного курорта «Роза Хутор» в честь 500 дней до начала чемпионата мира 2018 года будут открыты часы обратного отчёта, сообщает официальный сайт администрации города.
В рамках мероприятия перед гостями курорта выступят Сергей Крылов, участник проекта «Голос» Армен Авджян, а специальным гостем праздника станет бывший защитник сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев.
Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.