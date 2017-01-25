Риера: если всё решится и я останусь в «Томи», об этом узнает Торрес

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Испании Альберт Риера, который находится на просмотре в «Томи», рассказал о ситуации с возможным переходом в российский клуб и сообщил, что поддерживает связь с бывшими одноклубниками по мерсисайдской команде.
«Про контракт с «Томью» пока не говорим. Они попробуют решить проблему с запретом на заявку игроков. Шанс есть. Вот потом станем разговаривать. А я пока буду тренироваться. Я живу в Омске, где родилась моя жена. В Томске об этом знали. Как и про то, что я без команды, но хочу играть. Приоритет отдавал российской и турецкой лигам. Не получилось с Турцией, но получилось с Томском. Тренировался в «Томи» ещё в ноябре – они первыми сделали мне предложение. Сделал бы его кто-то из Москвы, например, я бы тоже отозвался. А так, первым позвал Томск.
В «Томи» напряжённая ситуация? Для меня деньги – не проблема. Я только хочу играть. И Томск был первым, кто дал мне шанс. Но, повторюсь, заявка закрыта. И я смотрю и дальше, где смогу играть. Смотрел последние матчи «Томи». Игроки стараются делать всё, что могут. Мне кажется, ещё есть время исправить ситуацию. Посмотрим, что будет к 5 марта. Сейчас много новых игроков и говорить о чём-то сложно. Да и всё время приходится возвращаться к этой ситуации с запретом на регистрацию…
Поддерживает ли со мной связь кто-то из одноклубников по «Ливерпулю»? Конечно. Но сейчас там из тех, с кем я играл, никого не осталось. Последним был Шкртел. Да и тот перешёл в «Фенербахче». А с испанцами общаюсь. И с Рейной, и с Торресом, и с Хаби Алонсо, и с Арбелоа. Летом увидимся. Знает ли Фернандо Торрес, что я в «Томи»? Пока ему не говорил, но, если всё решится и я останусь в Томске, он узнает», — цитирует Риеру «Советский спорт».
Риера пребывает в статусе свободного агента с лета 2016 года, до этого игрок провёл один сезон в Словении. Ранее он уже отмечал, что хотел бы попробовать свои силы в РФПЛ. Хавбек женат на россиянке и часто приезжает в Россию.