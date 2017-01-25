Буффон и Касильяс обменялись комплиментами по ходу переписки в «Твиттере»

Накануне официальный аккаунт Лиги чемпионов в социальной сети задался вопросом, кто лучше – Буффон или Касильяс. На это испанский футболист отреагировал, поинтересовавшись мнением самого Буффона: «Что думаешь? Для меня – ты лучший». На следующий день последовал ответ итальянца: «Я не буду выбирать. Мы – лучшие».
Команды голкиперов «Ювентус» и «Порту» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдёт в Португалии 22 февраля, а ответный в Италии – 14 марта.
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