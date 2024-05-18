Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Факел. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров стал отцом

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров стал отцом
Комментарии

У 26-летнего атакующего полузащитника московского «Динамо» Дениса Макарова родился сын, сообщает официальный телеграм-канал бело-голубых.

«Знакомьтесь, Даниил Денисович Макаров! Сегодня у Дениса и его жены Даши на свет появился сын. Желаем здоровья маме и малышу. Поздравляем!» — гласит текст поздравления игрока от пресс-службы «Динамо».

Атакующий хавбек Денис Макаров выступает за московское «Динамо» с августа 2021 года, когда он перешёл к бело-голубым из казанского «Рубина» за трансферную компенсацию в размере € 7,5 млн. В текущем сезоне на счету футболиста 25 матчей за столичный клуб во всех турнирах и пять забитых мячей. Всего Макаров сыграл за «Динамо» в 88 матчах, забил 16 голов и отдал восемь результативных передач.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android