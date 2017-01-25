«Ботошани» разгромил «Амкар» в товарищеской встрече

«Амкар» провёл товарищескую встречу в Турции в рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги. Пермская команда со счётом 0:3 уступила клубу «Ботошани», который располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Румынии.
Следующую товарищескую встречу россияне проведут в Турции 28 января, когда встретятся с македонским «Вардаром».
После 17 туров РФПЛ «Амкар» занимает шестое место в турнирной таблице.
Товарищеский матч
«Амкар» (Пермь, Россия) – «Ботошани» (Ботошани, Румыния) – 0:3 (0:2).