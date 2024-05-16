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Точилин рассказал, какими качествами должен обладать новый вратарь «Динамо»

Точилин рассказал, какими качествами должен обладать новый вратарь «Динамо»
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Бывший наставник «Сочи» и экс-футболист «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о возможном усилении вратарской линии московским клубом.

«У Шунина заканчивается контракт. Насколько я знаю, он ещё не продлён, но в любом случае, думаю, Антон рано или поздно сойдёт с дистанции. У Игоря Лещука сейчас тоже не самый удачный период в карьере, поэтому «Динамо» сейчас ищет достойного кандидата на позицию вратаря.

Всё-таки ещё нужно учитывать тот факт, что бело-голубым нужен голкипер, который подошёл бы под их стиль игры, который хорошо действует в игре ногами, помимо непосредственных вратарских обязанностей. Много кандидатов называется, но тут только сам Личка сможет назвать наиболее привлекательный и подходящий вариант для «Динамо», нам судить трудно. По Лунёву очень тяжело что-то сказать, он же играет в Азербайджане», — приводит слова Точилина Legalbet.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что «Динамо» интересен вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв.

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