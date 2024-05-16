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Агент Мантуана рассказал о состоянии здоровья футболиста, пропустившего матч с ЦСКА

Агент Мантуана рассказал о состоянии здоровья футболиста, пропустившего матч с ЦСКА
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, рассказал, что бразилец пропустил ответный финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА из-за травмы.

«Действительно ли Мантуан не сыграл из-за травмы? Я разговаривал с ним вчера. Да, у него ушиб. Завтра он будет тренироваться. Сможет ли он сыграть против «Ахмата»? Я не знаю», — приводит слова Гарсии «Спорт день за днём».

Вчера, 15 мая, состоялся ответный матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти победу одержал «Зенит» — 5:4.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
5 : 4
ЦСКА
Москва
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