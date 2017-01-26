Аллегри: «Ювентус» сам не использовал преимущество в матче с «Миланом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Миланом» со счётом 2:1 в четвертьфинале Кубка Италии.
«Я бы не сказал, что нам было трудно во втором тайме. Мы отлично знаем по многим матчам этого сезона, что «Милан» никогда не сдаётся. Несмотря на результат, они идут вперёд и играют в свой футбол. У нас было несколько моментов, и мы мало позволяли сопернику у своих ворот. В конце мы играли 11х10, но с четырьмя нападающими, так что тактически лишний игрок не принёс нам пользы. Мы сами не использовали преимущество, потому что отходили слишком далеко назад», — приводит слова Аллегри Rai Sport.