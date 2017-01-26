ФИФА отклонила требования «Рубина» по «делу Азмуна»

Юрист компании Legal Sport Михаил Прокопец, представлявший интересы «Ростова» и Сердара Азмуна, рассказал, что все требования «Рубина» по отношению к иранскому игроку были отклонены, а казанский клуб должен выплатить часть задолженности перед футболистом.
Азмун ранее выступал за «Рубин», а в феврале 2015 года перешёл в «Ростов» на правах аренды. Летом 2016 года игрок подписал соглашение с «Ростовом» на два года, на что «Рубин» отреагировал, подав жалобу в ФИФА. Ранее сообщалось, что в казанском клубе подозревают, что при определении суммы компенсации за переход иранского игрока в другой клуб мог быть использован поддельный документ.
«Сегодня ФИФА прислала нам решение по «делу Сердара Азмуна» против «Рубина». Нам прислали не полное решение, а только результаты. Согласно этому решению ФИФА, все требования «Рубина» были отклонены. Казанский клуб требовал выплатить очень большую компенсацию, даже цифру называть не хочется, она очень большая. Также «Рубин» требовал дисквалифицировать Азмуна и наложить санкции на «Ростов». Напротив, «Рубин» теперь должен выплатить футболисту часть задолженности, которая осталась перед ним.
Никаких нарушений при расторжении договора Сердара Азмуна и «Рубина» не было. Хотя казанский клуб очень часто об этом говорил. Никаких поддельных документов не было, о которых часто упоминал «Рубин». Мы предоставили в ФИФА все оригиналы документов, в том числе и оригинал трудового договора и экспертизу», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.