Каранка подтвердил, что хочет видеть в «Мидлсбро» нападающего «ПСЖ» Хесе

Главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка подтвердил, что заинтересован в переходе в английский клуб нападающего «ПСЖ» Хесе Родригеса. 23-летний испанский форвард перешёл в «ПСЖ» за € 25 млн из «Реала» летом прошлого года, но проявить себя во Франции пока не может. Ранее сообщалось, что Хесе может быть отдан в аренду в «Мидлсбро».
«Хесе Родригес — футболист, с которым я работал, и знаю, насколько он хорош. Надеюсь, мы сможем убедить его. В прошлом сезоне он играл за „Реал“. Он — футболист уровня Лиги чемпионов, молодой игрок с прекрасным будущим», — приводит слова Каранки интернет-издание Goal.