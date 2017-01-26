Таски, получивший травму в декабре, провёл первое занятие на поле в 2017 году

«К сожалению, Сердар Таски пока не может войти в игру. Всему своё время. Зато сегодня впервые с 5 декабря, когда в матче с «Рубином» защитник получил серьёзную травму, он появился на зелёном газоне. Правда, лишь на полчаса, которые целиком и полностью были посвящены беговой работе. Однако ей предшествовали полтора часа, проведённые утром в бассейне и тренажёрном зале. Как говорится, лиха беда начало!» — отмечается на официальном сайте «Спартака».
Ранее сообщалось, что возвращение Таски к тренировкам в общей группе без ограничений ожидается в начале марта.
Фото: Официальный сайт ФК "Спартак"
Сердар Таски