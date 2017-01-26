Глушаков: в «Спартаке» меня не боятся, я же не злодей какой-то

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков в эфире программы «Все на матч» ответил на вопрос, не боятся ли его партнёры по команде.
«Да нет, я же не злодей какой-то, и между нами какой-то разницы нет. У нас дружный коллектив, и я могу только что-то подсказать более молодым ребятам или даже тем, кто постарше. Нет такого, чтобы бить кого-то или ругать — просто деловой рабочий подсказ. Вот слово „напихать“ — да, про меня», — сказал Глушаков.
Футболисты «Спартака» в настоящее время проводят первый зимний сбор в Объединённых Арабских Эмиратах.