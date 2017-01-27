Денис Суарес: с Месси у меня на поле особенное взаимопонимание

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес отметил, что у него отличное взаимопонимание на поле с нападающим Лионелем Месси. Суарес сказал это после ответного матча четвертьфинала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад». Подопечные Луиса Энрике выиграли со счётом 5:2, благодаря чему обеспечили себе участие в полуфинале турнира. Сам Суарес при этом стал автором дубля.
«Мы создали очень много опасных моментов у ворот соперника. Это приятно в матче с таким противником, как «Реал Сосьедад». А с Месси у меня на поле особенное взаимопонимание. Думаю, что моя игра удаётся, когда я играю рядом с ним», — приводит слова Суареса Marca.