Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об уровне РПЛ

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об уровне РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мыслями о текущем уровне Российской Премьер-Лиги.

«Есть проблема — нет европейских соревнований. Тяжело и сборной, не хватает официальных соревнований. С другой стороны, в лиге есть много игроков из Латинской Америки, которые играют за свои сборные — как у нас, например, Бальбуэна или Чавес, которые поедут на Кубок Америки. Если всё сложится хорошо, у нас будет пять игроков на этом турнире. А это уровень!» — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Московское «Динамо», обыгравшее сине-бело-голубых в матче 26-го тура РПЛ благодаря голу Константина Тюкавина, располагается на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от «Зенита» и «Краснодара» на три очка. В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с «Факелом», «Краснодар» на домашней арене примет «Ахмат», а «Динамо» встретится с «Сочи».

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Материалы по теме
Тренер «Динамо» Личка предложил изменить даты проведения РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android