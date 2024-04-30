Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об уровне РПЛ

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мыслями о текущем уровне Российской Премьер-Лиги.

«Есть проблема — нет европейских соревнований. Тяжело и сборной, не хватает официальных соревнований. С другой стороны, в лиге есть много игроков из Латинской Америки, которые играют за свои сборные — как у нас, например, Бальбуэна или Чавес, которые поедут на Кубок Америки. Если всё сложится хорошо, у нас будет пять игроков на этом турнире. А это уровень!» — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Московское «Динамо», обыгравшее сине-бело-голубых в матче 26-го тура РПЛ благодаря голу Константина Тюкавина, располагается на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от «Зенита» и «Краснодара» на три очка. В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с «Факелом», «Краснодар» на домашней арене примет «Ахмат», а «Динамо» встретится с «Сочи».

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.