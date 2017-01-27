Дзагоев: не считаю себя звездой, звёзды — это Марио Фернандес, Вернблум

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, отвечая на вопросы подписчиков «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте», признался, что не считает себя звездой.
«Не посещают мысли, что приходится играть в клубе, где лучших продают, новых почти не покупают, а вы единственная звезда?» — поинтересовался один из пользователей у 26-летнего футболиста.
«Я не считаю себя звездой (улыбается). И вообще, у нас много сильных игроков осталось – и Марио Фернандес в ЦСКА давно, и Понтус Вернблум. Вот они — звёзды. Муса, Думбия, Вагнер – тоже. У Вагнера свой путь был, Думбия с Мусой заслужили право поиграть в Европе. Искренне болею сейчас за Ахмеда. Он молодец. Я рад находиться в ЦСКА, но своего желания попробовать себя за рубежом никогда не скрывал. Нужно работать и ждать шанса», — сказал Дзагоев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.