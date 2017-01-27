Караваев отправился со «Спартой» на второй сбор в Испанию

Российский защитник Вячеслав Караваев был включён в список футболистов, которые отправятся с пражской «Спартой» на второй подготовительный сбор в Испанию. На официальном сайте чешского клуба говорится, что все звёзды команды, включая Боржека Дочкала, Давида Лафату, Вацлава Кадлеца и Вячеслава Караваева, были на борту самолёта.
В Испании «Спарта» будет готовиться до 8 февраля. За это время чехи проведут три контрольных матча. Первый запланирован на 28 января, а соперником станет «Штурм».
Отметим, что 3 февраля «Спарта» должна сыграть с «Зенитом».