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Караваев отправился со «Спартой» на второй сбор в Испанию

27 января 2017, пятница. 11:42. Футбол
Российский защитник Вячеслав Караваев был включён в список футболистов, которые отправятся с пражской «Спартой» на второй подготовительный сбор в Испанию. На официальном сайте чешского клуба говорится, что все звёзды команды, включая Боржека Дочкала, Давида Лафату, Вацлава Кадлеца и Вячеслава Караваева, были на борту самолёта.

В Испании «Спарта» будет готовиться до 8 февраля. За это время чехи проведут три контрольных матча. Первый запланирован на 28 января, а соперником станет «Штурм».

Отметим, что 3 февраля «Спарта» должна сыграть с «Зенитом».
Источник: ФК "Спарта" Прага Сообщить об ошибке
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Спарта Вячеслав Караваев
Новости. Футбол
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