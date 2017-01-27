Хельмер: неучастие Гётце в матче с «Вердером» является пощёчиной для него

В последнее время футбольная общественность Германии часто обсуждает игру полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гётце. В стороне от этого не остался и бывший защитник «Боруссии» и мюнхенской «Баварии» Томас Хельмер.
«Я разделяю мнение тех экспертов, которые считают, что в системе игры Томаса Тухеля для Гётце мало места. В команде просто нет позиции для него на поле. То, что Гётце не играл в матче 17-го тура Бундеслиги с «Вердером», является пощёчиной для него, если принять во внимание отсутствие Адриана Рамоса и Обамейянга. Мы думали, что после возвращения в «Боруссию» дела у Гётце пойдут в гору. Всё это трагическая история», — цитирует Хельмера интернет-издание Sport1.
Гётце в 2013 году покинул «Боруссию», пополнив ряды «Баварии». Но там дела у него не заладились, и перед стартом нынешнего сезона он вернулся в стан дортмундцев. По итогам 17 туров Бундеслиги он сыграл в 10 матчах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.