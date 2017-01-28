Монтойя: Канселу может играть за «Барселону»

Бывший защитник «Барселоны» Мартин Монтойя, защищающий ныне цвета «Валенсии», считает, что его партнёр по команде Жоау Канселу способен играть в каталонском клубе. «Барселона» заинтересована в услугах португальского защитника.
«Канселу может играть за «Барселону», у него есть для этого способности. Жоау обладает геном игры «Барселоны». Канселу часто подключается к атакам и подходит для игры с контролем мяча. Так что он будет очень полезен «Барселоне», — приводит слова Монтойи Marca.
Ранее сообщалось, что Канселу может пополнить ряды сине-гранатовых по окончании нынешнего сезона.