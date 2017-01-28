Ан. Миранчук: начало подготовки получилось скомканным, но ничего — прорвёмся

В пятницу полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, получивший травму на первом сборе команды, приступил к индивидуальной работе в тренажёрном зале. 21-летний футболист, выполнявший упражнения под контролем медицинского штаба «железнодорожников», рассказал о своём состоянии.
«По работе соскучился. Понимаю, что не надо форсировать восстановление, но уже не терпится присоединиться к ребятам на поле. Начало подготовки для меня получилось несколько скомканным, но ничего — прорвёмся! Рад, что врачи разрешили уже сейчас работать в тренажёрном зале. Восстановление идёт в штатном режиме, надеюсь, что и дальше всё пойдёт по плану. Тем более, что ребята из команды и тренерский штаб меня всячески поддерживают, за что им огромное спасибо!» — цитирует Миранчука официальный сайт «Локомотива».