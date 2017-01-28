Фарфан прошёл медосмотр и вскоре подпишет контракт с «Локомотивом»

Как стало известно «Чемпионату», перуанский нападающий Джефферсон Фарфан прошёл медосмотр и в скором времени прибудет в расположение московского «Локомотива» для подписания контракта. В новой команде 32-летний Фарфан будет выступать под восьмым номером.
Последним клубом Фарфана была «Аль-Джазира» из ОАЭ. Из этой команды форвард ушёл в октябре 2016 года и является свободным агентом.
В Европе Фарфан ранее выступал за ПСВ (2004-2008) и «Шальке» (2008-2015). За сборную Перу он провёл 69 матчей и забил 19 мячей.