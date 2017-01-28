В Нидерландах утверждают, что ПСВ просит у «Зенита» € 20 млн за Проппера

«ПСВ Эйндховен» рассчитывает выручить не менее € 20 млн за трансфер 25-летнего полузащитника Дэви Проппера, сообщает v-bal.nl.
Ранее сообщалось, что первоначальное предложение клуба из Санкт-Петербурга составляло около € 14 млн, однако ПСВ отклонил предложение «Зенита», так как главный тренер команды Филлип Коку выступает против этого трансфера. Наставник ожидает, что Проппер останется в клубе как минимум до лета.
Дэви перешёл в ПСВ из «Витесса» в 2015 году за € 4,5 млн. В текущем сезоне хавбек сыграл в 19 матчах нидерландского первенства, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.