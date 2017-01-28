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Гол Салугина спас «Амкар» от проигрыша «Вардару» в товарищеском матче

28 января 2017, суббота. 18:19. Футбол
«Амкар» на сборе в Турции проводил товарищеский матч с македонским «Вардаром» в рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась ничьей – 1:1.

«Вардар» вышел вперёд благодаря точному удару Горана Повова на 42-й минуте встречи, однако пермская команда сравняла счёт на 57-й минуте — отличился Александр Салугин.

После 17 туров в РФПЛ «Амкар» располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

Товарищеский матч
«Амкар» (Пермь, Россия) – «Вардар» (Скопье, Македония) — 1:1 (0:1)

Голы: Попов, 42 (0:1); Салугин, 56 (1:1).

Стартовый состав «Амкара»: Хомич, Конде, Занев, Зайцев, Милькович, Идову, Комолов, Огуде, Гол, Бодул, Анене.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар Вардар Александр Салугин
Новости. Футбол
28 января 2017, суббота
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