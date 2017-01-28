Гол Салугина спас «Амкар» от проигрыша «Вардару» в товарищеском матче

«Амкар» на сборе в Турции проводил товарищеский матч с македонским «Вардаром» в рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась ничьей – 1:1.
«Вардар» вышел вперёд благодаря точному удару Горана Повова на 42-й минуте встречи, однако пермская команда сравняла счёт на 57-й минуте — отличился Александр Салугин.
После 17 туров в РФПЛ «Амкар» располагается на шестой строчке в турнирной таблице.
Товарищеский матч
«Амкар» (Пермь, Россия) – «Вардар» (Скопье, Македония) — 1:1 (0:1)
Голы: Попов, 42 (0:1); Салугин, 56 (1:1).
Стартовый состав «Амкара»: Хомич, Конде, Занев, Зайцев, Милькович, Идову, Комолов, Огуде, Гол, Бодул, Анене.