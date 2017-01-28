В топ-5 лиг Европы не осталось команд, ни разу не проигрывавших в этом сезоне

«Хоффенхайм» потерпел поражение от «РБ Лейпциг» (1:2) в матче 18-го тура Бундеслиги. Команда Юлиана Нагельсмана впервые уступила в чемпионате в этом сезоне.
До сегодняшнего дня «Хоффенхайм» оставался единственным клубом из топ-5 европейских лиг, не проигравшим ни одного матча в национальном чемпионате в сезоне-2016/17. Теперь непобедимых в текущем сезоне команд не осталось.
«Хоффенхайм» на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей «Баварии» на 14 очков.