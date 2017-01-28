«Эйбар» прервал беспроигрышную серию «Депортиво»

«Эйбар» выиграл у «Депортиво» в матче 20-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. «Депортиво» прервал серию из четырёх матчей в турнире без поражений.
В составе «Эйбара» отличились Адриан Гонсалес, Серхи Энрич и Флорьян Лежён, единственный мяч «Депортиво» забил Эмре Чолак.
«Эйбар», набравший 29 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании и отстаёт от зоны еврокубков на пять баллов. «Депортиво» (19) идёт 16-м.