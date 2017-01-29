Гвардиола: Жезус, Зане и Стерлинг — это будущее «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил атакующее трио своей команды в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Кристал Пэлас», где в нападении выступали Рахим Стерлинг, Лерой Зане и Габриэл Жезус. Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 3:0, Стерлинг и Зане отметились голами, а Жезус — голевой передачей на Рахима.
«Жезус очень нам помог. Он очень агрессивен, даже несмотря на то, что не является очень высоким игроком. Это была его первая игра, так что ему ещё нелегко общаться с товарищами по команде. Жесус не очень хорошо говорит по-английски, так что ему потребуется время. Но тем не менее он создаёт очень много опасных моментов. Жезус, Зане и Стерлинг очень молоды. Это будущее «Манчестер Сити», — приводит слова Гвардиолы Goal.