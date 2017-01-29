Хёведес: единственный гол в ворота «Шальке» забили с нарушением правил

Защитник «Шальке» Бенедикт Хёведес поделился впечатлениями от домашнего матча 18-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом» (0:1).
«Нельзя назвать сегодняшнюю игру привлекательной, так как было небольшое количество моментов. Нам не удалось показать хороший футбол, несмотря на это, мы создали больше голевых моментов, были опаснее в нападении. У нас было несколько моментов, которые необходимо было реализовывать, но мы не справились. У «Айнтрахта» был всего один момент и один гол, который они забили с нарушением правил — один из их игроков сфолил перед взятием ворот. Мы разочарованы сегодняшним результатом», — цитирует Хёведеса сайт «Шальке».
Посмотреть гол можно тут.