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Игроки и тренеры «Динамо» возложили цветы к мемориалу в честь Дня Победы

Игроки и тренеры «Динамо» возложили цветы к мемориалу в честь Дня Победы
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Футболисты, тренеры и персонал московского «Динамо» возложили цветы к мемориалу в память о павших воинах во время Великой Отечественной войны. Возложение цветов произошло сегодня, 9 мая, в День Победы, информирует пресс-служба бело-голубых в клубном телеграм-канале.

Сегодня утром в Москве состоялся Парад Победы, который начался в 10:00 по столичному времени. Программа парада состояла из речи президента, минуты молчания, торжественного марша, парада военной и воздушной техники и ряда других мероприятий.

День Победы — праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Отмечается ежегодно 9 Мая. В День Победы во многих городах России проводят военные парады и праздничные салюты, в Москве проводится организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с церемонией возложения венков, в крупных городах — праздничные шествия и фейерверки.

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