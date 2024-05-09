Салфетка, на которой Месси подписал первый контракт с «Барселоной», выставлена на аукцион

Салфетка с первым контрактом аргентинского нападающего Лионеля Месси с «Барселоной» выставлена на аукцион, сообщает испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

Стартовая цена лота — 300 тысяч фунтов стерлингов, торги продлятся до 17 мая. Месси — воспитанник «Барселоны». За первую команду сине-гранатовых нападающий начал играть в 2003 году. В составе каталонского клуба аргентинец 10 раз становился чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок страны и выиграл четыре Лиги чемпионов.

В 2021 году Месси покинул «Барселону» и присоединился к «ПСЖ» на правах свободного агента. С парижанами Лионель выиграл два чемпионских титула и стал обладателем Суперкубка Франции. С лета 2023 года нападающий выступает за «Интер Майами».