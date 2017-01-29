«Севилья» объявила о переходе аргентинского полузащитника Монтойи

Полузащитник аргентинского клуба «Росарио Сентраль» Вальтер Иван Монтойя продолжит карьеру в Испании. 23-летний футболист уже подписал предварительный контракт, рассчитанный до 30 июня 2021 года, информирует официальный сайт испанского клуба.
В ближайшие дни Монтойя пройдёт медицинское обследование для «Севильи». Если оно не выявит никаких проблем со здоровьем, сделка будет завершена.
В минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины Монтойя отдал две голевые передачи и получил две желтые карточки в 12 матчах.