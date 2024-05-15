Беллингем, Винисиус и Довбик — в числе номинантов на награду лучшему игроку Ла Лиги

Испанская Ла Лига объявила номинантов на приз лучшему игроку сезона-2023/2024. За награду поборются 10 футболистов.

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Среди претендентов на звание лучшего оказались Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор (оба – «Реал» Мадрид), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Артём Довбик, Алеш Гарсия (оба – «Жирона»), Роберт Левандовски («Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид), Иско («Бетис»), Кирьян Родригес («Лас-Пальмас») и Александр Сёрлот («Вильярреал»).

Напомним, чемпионом Испании в сезоне-2023/2024 досрочно стал мадридский «Реал». По состоянию на сегодняшний день «сливочные» набрали 93 очка за 36 матчей Ла Лиги. Второй идёт «Барселона» (76 очков после 35 матчей), а третьей — «Жирона» (75 очков в 36 матчах).