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Деменко: «Спартак» заслуживал места в финале Кубка, но побеждает сильнейший

Деменко: «Спартак» заслуживал места в финале Кубка, но побеждает сильнейший
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал поражение московского «Спартака» от калининградской «Балтики» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    

«Балтика» вышла в финал Кубка России заслуженно. Другое дело, что «Спартак» имел достаточно много моментов для того, чтобы забить, но не сделал этого.

Сейчас мы видим при Слишковиче команду — шесть игр всё-таки выиграл. Слишкович в любом случае команду преобразил. Вчера проиграли, задачи уже нет никакой. В Кубок не попасть, в чемпионате — неизвестно. Есть теоретические шансы попасть в тройку, но не более. В любом случае сейчас вопрос будущего Слишковича для руководителей, но я бы попробовал не менять его. Хотя, скорее всего, руководство поменяет тренера. Португальские специалисты будут вносить свой вклад в это детище.

«Спартак» заслуживал места в финале. Вчера прекрасно видели, что «Балтика» много оборонялась, кроме забитого мяча, ничего не создали. А «Спартак» в первом тайме создал два-три опасных момента, во втором тайме — три. Но это футбол, поэтому побеждает сильнейший.

Сезон для красно-белых неудачный, потому что он всегда привык бороться за медали, а сейчас наград нет. Мы видим, что даже бронзы в этом году «Спартак» не получит. А в 2022 году «Спартак» как-то выкрутился же и победил», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

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