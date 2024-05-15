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Боули — о тратах «Челси»: мы не тратим деньги, мы инвестируем

Владелец «Челси» Тодд Боули высказался на Катарском экономическом форуме о рекордных тратах клуба, сообщает Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

«Мы не тратим деньги, мы инвестируем в игроков, и эти игроки продолжают сохранять свою ценность. Да, я утверждаю, что инвестиции, сделанные в «Челси», сохранили свою ценность», — приводит слова Боули Романо.

За последние три трансферных окна «Челси» потратил на приобретения футболистов более € 1 млрд. 14 августа лондонцы оформили рекордную сделку в истории АПЛ, приобретя полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо за € 133 млн.

После 36 матчей в английской Премьер-лиге «Челси» набрал 57 очков и занимает седьмое место. В нынешнем сезоне подопечные Почеттино дошли до финала Кубка английской лиги, где уступили «Ливерпулю» (0:1).