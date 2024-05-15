Пирс Морган: «Тоттенхэм», вы — бесполезные марионетки

Известный британский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган высказался по поводу матча 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом», закончившегося со счётом 2:0 в пользу «горожан». Победа позволила «Манчестер Сити» опередить лондонский «Арсенал» в турнирной таблице за тур до конца сезона английской Премьер-лиги.

«Порро, ты тупой болван, «шпоры», вы – бесполезные марионетки. Фанаты ещё и поют – что за жалкая кучка неудачников. «Вест Хэм» выиграет у «Сити» в воскресенье – в знак благодарности Деклану Райсу. Теперь я удаляю все твиты в поддержку «Тоттенхэма», — написал Морган в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Манчестер Сити» заработал 88 очков и располагается на первой строчке, опережая ближайшего преследователя в лице «Арсенала» после 37 матчей английской Премьер-лиги на два очка. В последнем туре «Манчестер Сити» дома сыграет с «Вест Хэмом», а «Арсенал» примет «Эвертон».