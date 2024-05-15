Полузащитник «Спартака» Зиньковский: не могу сказать, что у Абаскаля я был любимчиком

28-летний полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский высказался об отношении бывшего тренера клуба Гильермо Абаскаля к себе.

«Не знал, что при Абаскале я чаще всего играл. Точно не могу сказать, что у Абаскаля я был любимчиком. Я не всегда играл в стартовом составе и не всегда просто выходил на поле. Последнее время только играл.

До этого был период не только у меня, но и у многих, когда не попадаешь в состав, не играешь или выходишь на 10 минут», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Зиньковский провёл 36 матчей, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает игрока в € 3,5 млн.

Напомним, Гильермо Абаскаль был главным тренером «Спартака» с лета 2022 года до 14 апреля 2024 года. 35-летнего испанца уволили после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Под руководством Абаскаля красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.