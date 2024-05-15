Хомуха: Кубок России для ЦСКА — последний шанс избежать провального сезона

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что удачное выступление в Фонбет Кубке России по футболу позволит армейцам избежать провального сезона.

«Если ЦСКА будет играть в кубковой встрече с «Зенитом» так же дисциплинированно и с полной самоотдачей, то у армейцев есть шансы повторить успех последнего матча в чемпионате. Кубок России для ЦСКА — последний шанс избежать провального сезона. В чемпионате рассчитывать уже не на что, поэтому уверен, что красно-синие сейчас делают ставку на кубковые матчи», — приводит слова Хомухи Legalbet.

Отметим, что московский ЦСКА после 28 туров Российской Премьер-Лиги имеет на своём счету 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.

Напомним, 15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 20:45 по московскому времени.