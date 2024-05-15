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Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
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Хомуха: Кубок России для ЦСКА — последний шанс избежать провального сезона

Хомуха: Кубок России для ЦСКА — последний шанс избежать провального сезона
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что удачное выступление в Фонбет Кубке России по футболу позволит армейцам избежать провального сезона.

«Если ЦСКА будет играть в кубковой встрече с «Зенитом» так же дисциплинированно и с полной самоотдачей, то у армейцев есть шансы повторить успех последнего матча в чемпионате. Кубок России для ЦСКА — последний шанс избежать провального сезона. В чемпионате рассчитывать уже не на что, поэтому уверен, что красно-синие сейчас делают ставку на кубковые матчи», — приводит слова Хомухи Legalbet.

Отметим, что московский ЦСКА после 28 туров Российской Премьер-Лиги имеет на своём счету 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.

Напомним, 15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 20:45 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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